Климкин отменил визит в Хельсинки из-за возможного возвращения РФ в Совет Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы на этой неделе, потому что считает, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена ​​на уровне министра", - заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Это случилось из-за решения Комитета министров Совета Европы, который поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.

На заседание в финской столице 17 мая это решение должны одобрить окончательно, без изменений и без обсуждения.

Напомним, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения - например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией.







