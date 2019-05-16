Вакарчук собрался в Раду и представил свою политическую партию "Голос"

Известный певец Святослав Вакарчук сегодня в Киеве презентовал свою политическую партию "Голос", которая будет участвовать в парламентских выборах. Среди членов своей партии Вакарчук назвал экс-замминистра юстиции Юлию Клименко и активиста Ярослава Юрчишина, передает ТСН.

По словам Вакарчука, вхождение в Верховную Раду является лишь необходимым шагом, чтобы запустить в Украине настоящие изменения. Он также заверил, что партия не возьмет ни копейки у олигархов, а финансировать ее будет прозрачный бизнес и простые украинцы.

Среди членов своей партии Вакарчук назвал экс-замминистра юстиции Юлию Клименко, активиста Ярослава Юрчишина, "киборга" Андрея Шараскин, профессора Юрия Соколова и экс-главу Одесской ОГА Саломею Бобровскую.

"Во времена, когда Россия своими действиями подрывает нашу безопасность и создает экзистенциальную угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Мы должны уничтожить внутреннего врага и стать сильными перед лицом врага внешнего. Именно поэтому партия" Голос "идет на выборы в Верховную Раду", - рассказал Вакарчук.







