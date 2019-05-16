Готовим ленточки для подвязывания челюстей

Политологи пытаются угадать шаги Президента после выхода из зоны молчания. Но "кот", покинув "мешок", может вытворить нечто совсем неожиданное. И не факт, что это «нечто» будет позитивным…

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая, вопрос решен.

"Что же дальше?" - думает каждый из нас.

А дальше - опасная неизвестность. И в ней может оказаться все. Вплоть даже до полного переворота, который заставит многих в прямом смысле умыться кровью.

Зеленский любит сюрпризы, неожиданные театральные действа и шоу-парадоксы. Он и его команда - умеют их устраивать. Так что - давайте приготовим ленточки для подвязывания челюстей, которые имеют все шансы отвалиться от удивления...



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Срочные вопросы, которые предстоит решить Зеленскому прямо здесь и сейчас, настолько сложны, что простыми и традиционными методами найти на них ответы очень проблемно.

Рада проголосовала за инаугурацию 20 мая. Почему? Политолог Василь Мокан считает, что торги завершились обещанием Зеленского не распускать парламент и провести выборы в законном порядке осенью. Но если так, значит новый президент уже торгуется. А если и пообещал "жениться", не факт, что таки "женится". Так что, судьба Рады все еще неизвестна.

Зеленский уже поговорил с Додоном, и тот радостно сообщил о предстоящей встрече, заверив мир, что новый украинский рулевой мудр и прагматичен настолько, что ему не суть - чей же Крым с точки зрения молдавского лидера. И мир напрягся: а вдруг и впрямь не суть? И что тогда? А неизвестно!

Господин Коломойский вернулся. И уже дал интервью. Он сам так решил? А если они договорились, то - о чем? Конечно, неизвестно!

Через месяц нужно кардинальным образом решить с Россией газовый вопрос. Если он не решится - наша ГТС опустеет, и это большая проблема. Социология показывает, что 75% украинцев за прямые переговоры Зеленского с Путиным. Как они будут разговаривать? Вообще неизвестно...

На фронте ежедневно гибнут украинские воины; "ихтамнеты" явно капитулировать не собираются и усиливают позиции; Россия совершает на Востоке Украины опасные "паспортные" шаги; а 40% украинцев выступают за прямые переговоры Зеленского с главами непризнанных "республик". Он услышит этих советчиков и, как обещал до избрания, пойдет на переговоры? А кто ж его знает!

Порошенко подписал закон про мову. Зеленский пообещал подвергнуть его тотальной инспекции. Если таки подвергнет, это объединит страну или продолжится, так сказать, расковыривание ран и посыпание их солью? И не взвоет ли "раненый"? Этого никто предсказать не может...

И вот совсем скоро приедут важные люди из МВФ. А радикальные украинцы требуют срочно снизить все коммунальные тарифы. А нам проценты платить немалые. Так что же выберет новый президент: народную любовь без денег или деньги без народной любви? Так мы ж не знаем, что он выберет!

И это не все. Есть еще сепаратисты на Западе страны, есть янтарные "республики", есть лесная мафия, есть нефтяное лобби, есть... Ну, всякое у нас есть, мы же креативная страна! И что он с этим собирается делать? Так креативить же, но как - неизвестно!

А некоторые политологи, вот, например, некий Сергей Гайдай, советуют под руку новенькому:

«Главное — помнить, что играть нужно не по правилам и процедурам самой системы. Так ее не победить. Это как попытка выиграть у наперсточника. Вы никогда у него не выиграете, потому что правила этой игры — как тайные, так и явные — придумал сам наперсточник!»

Ну, вы понимаете, да? Советуют - без правил. И без процедур. Как и сам наперсточник!

Так что ждем. Соломку не забыли?

Константин Кузьменко, не политолог и не эксперт







