NASA не смогло спасти Нью-Йорк от астероида во время симуляции

Ученые из американского космического агентства NASA смоделировали ситуацию приближения космического тела и попытались его уничтожить, но миссия по спасению Земли при опасности столкновения с астероидом - провалилась. Об этом говорится на сайте агентства.

Отмечается, что в игре ученые использовали искусственный "астероид" диаметром 140-260 метров, который должен упасть в Денвере, штат Колорадо. Человечество должно было договориться о совместных действиях и запустить в небесное тело для его уничтожения несколько ядерных ракет.

"С помощью" кинетических ударников", которые представляют собой спецкорабли для сбивания космических тел, астероид отклонили от курса, но от него откололся фрагмент размером в 50-80 метров", - говорится в сообщении.

В NASA подсчитали, что в реальных условиях фрагмент вошел бы в атмосферу со скоростью 19 километров в секунду и превратился бы в огненный шар с зарядом энергии в 20 мегатонн. К примеру, ядерные бомбы, которые взорвались в Хиросиме и Нагасаки, вместе создали 0,04 мегатонны энергии.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что при попадании фрагмента в Нью-Йорк, погибли бы 1,3 млн человек, и единственный способ для спасения - массовая эвакуация. Вот, только неизвестно, успели бы ее осуществить: во время игры из-за политических разногласий властным структурам договориться не удалось...



