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Вчера, 22:30
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Во Франции в школу пошли бараны: их привел местный фермер

Местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения. Инцидент произошел в коммуне Кре-ан-Бельдон. Баранов записали в школу в качестве протеста против сокращения классов. Об этом сообщает УНИАН.

Местные власти хотели убрать лишний класс из-за незначительного снижения общего числа учащихся. В свою очередь родители посчитали, что из-за этого в оставшихся классах вырастет число детей, что отрицательно скажется на качестве образования.

В результате местный фермер привел в школу 15 своих ягнят, которые были официально внесены в списки учебного заведения.

Протестующих поддержал местный мэр Жан-Луи Маре, издавший указ о предоставлении части школьного двора для проведения акции.


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