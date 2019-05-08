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Беларусь запретила марш "Бессмертного полка"

За несколько дней до главного праздника России, который в СМИ давно окрестили "победобесием", последние дружественные страны на постсоветском пространстве, отказываются от традиции, установленной в Москве, пишет Обозреватель.

В этом году в городе боевой славы Витебске не будет проходить шествие "Бессмертного полка" 9 мая. Такое решение приняло руководство города.

В ответ на заявку организаторов мероприятия, в мэрии ответили, что оно "не запланировано", а включить его в повестку праздника "не представляется возможным".

Но зато в Витебске и других городах страны пройдёт традиционная акция "Беларусь помнит", которая во многом похожа на "Бессмертный полк" по содержанию, но уже не содержит налёта кремлёвской пропаганды.

В рамках этой акции в Беларуси приносят цветы к памятникам погибших, фотографии ветеранов, проходят другие торжественные и памятные мероприятия, но без полосатых лент, принятых в РФ.



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