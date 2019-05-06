Курс валют

» » В Киеве построят центр защиты животных с приютом, ветлечебницей и гостиницей

Новости

Все новости
Общество / Киев
Сегодня, 12:00
59
Версия для печати

В Киеве построят центр защиты животных с приютом, ветлечебницей и гостиницей

В Дарницком районе на улице Автопарковой построят центр защиты животных. Предусмотрено четыре пусковых комплекса. За первые 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию ​​и котельную, сообщает пресс служба городского головы.

В течение 8-ми следующих месяцев должны обустроить отель вместимостью на 38 собак и 22 кошек. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь - вольеры для содержания 547 собак.

Также в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Финансирование будет за счет бюджетных средств в составе программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт