В Киеве построят центр защиты животных с приютом, ветлечебницей и гостиницей

В Дарницком районе на улице Автопарковой построят центр защиты животных. Предусмотрено четыре пусковых комплекса. За первые 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию ​​и котельную, сообщает пресс служба городского головы.

В течение 8-ми следующих месяцев должны обустроить отель вместимостью на 38 собак и 22 кошек. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь - вольеры для содержания 547 собак.

Также в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

Финансирование будет за счет бюджетных средств в составе программы экономического и социального развития г. Киева на 2018-2020 годы.



