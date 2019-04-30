Украинско-американский ракетный двигатель Alpha успешно прошел испытания. Видео

Космическая ракета Alpha украинско-американской разработки успешно прошла испытания двигателя второй ступени, проведенные в городе Бриггс, штат Техас, США. Об этом сообщает компания Firefly Aerospace в Фейсбуке.

"Firefly успешно прошла важный этап в тестировании второй ступени ракеты Alpha на пути к цели осуществить ее первый запуск в 2019 году", – говорится в сообщении.

В компании также заявили, что пятиминутный огневой тест на специальной вертикальной площадке продемонстрировал хорошую работу всех интегрированных систем – ни одна из них во время тестирования не достигла допустимого предела нагрузки. Все показатели оборудования находились в пределах нормы, а само оборудование в ходе теста не получило повреждений.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепр.

Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

Источник: Цензор