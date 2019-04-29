Пенсионер из Франции смог переплыть океан в бочке

Французские пенсионеры - настоящие изобретатели. Жан-Жак Савен, которому исполнилось 72 года, решил пересечь Атлантический океан в почти обычной бочке да еще и без двигателя. И пересек. На путешествие потратил 122 дня, передает France 24.

Савен отправился в декабре 2018 от Канарских островов и через несколько месяцев достался Карибского бассейна.

"После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, который означает, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено!" - рассказал пенсионер и добавил, что теперь нужно найти способ, как ему вернуться во Францию.

Пока его бочка дрейфует по течению до Флориды.

Бочка, в которой плыл Жан-Жак, сделана из многослойной древесины и весит 400 килограммов. В ней установили специальные панели для производства энергии, принадлежности для швартовки у правого борта, а также иллюминаторы по бокам и на полу, "чтобы он мог увидеть рыбу".

Француз вдохновился Бомбар, который в 1952 году пересек Атлантику на резиновой лодке. Сам Савен - бывший военный. Он также в свое время работал рейнджером и пилотом.







