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Яркие крашеные яйца – один из символов праздника Пасхи

Яйцо всегда считалось символом жизни, поскольку в крепкой скорлупе находится маленький зародыш, который однажды станет цыпленочком. Но почему же именно яйца стали красить на Пасхальные праздники? Существует несколько версий возникновения этой традиции.

Христианская легенда говорит о чуде, которое произошло с Марией Магдалиной. По преданию, именно она решилась прийти к римскому императору Тиберию, чтобы известить о воскрешении Христа. Так как к нему не было принято приходить с пустыми руками, а у Марии никакого подарка не нашлось, она пришла с простым куриным яйцом. Преподнеся символ жизни, она воскликнула «Христос Воскресе!».

Магдалина рассказала о том, что Иисусу удалось побороть смерть и он совершил чудо из чудес – воскрес из мертвых. Однако император только рассмеялся и заявил, что умерший также может вернуться к жизни, как и белое яйцо может стать красным. Не успел он и договорить последнее слово, как яйцо в руках Марии Магдалины действительно стало алым. С тех пор и появилась традиция красить пасхальные яйца в яркие цвета.

Есть и более практичное объяснение, откуда пришла традиция красить яйца. Во время Великого поста куры продолжали нестись. Хозяйки варили яйца, чем продлевали их срок хранения. Чтобы отличить свежие от вареных, они придумали такую хитрость: народными методами они красили сваренные яйца в разные цвета. Таким образом, было легко понять, где какое яичко.

Но скорее всего - это древний праздничный обычай, связанный с приходом весны и с возрождением природы, потому что яйцо - символ рождения новой жизни, а рисунки на нем - магия плодородия и достатка.



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