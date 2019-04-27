Путин российскими паспортами для украинцев дестабилизирует ситуацию: Зеленский отреагировал

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и гражданам всей Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.

В Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

А в штабе Владимира Зеленского сделали заявление по этому поводу:

«По сути, Путин этим шагом признал, что Россия была все эти годы стороной-агрессором. Это совсем не то, что с Крымом - там Россия рассказала о возвращении в родные пенаты. На Донбассе же годы лгали о «ихтамнетов», но сейчас все наконец открылось», - высказал свое мнение спикер и политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.

Источник: УНН



