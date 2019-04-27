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Сегодня, 11:00
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Супрун назвала мифом информацию о выезде "скорой" только к пациентам с температурой 40 градусов

Ульяна Супрун на своей странице в facebook назвала мифом слухи о том, что после начала реформы здравоохранения рассчитывать на приезд бригады скорой помощи можно только в том случае, если температура поднимется до 40 градусов.

"Правда: никто не внедрял таких изменений в систему экстренной медицинской помощи. Перечень симптомов, при которых пациент нуждается в приезде бригады "экстренки", не менялся с 2009 года. И в нем – не только температура, которая несет прямую угрозу жизни человека, но и расстройство дыхания, сильное кровотечение, боль в области сердца и многое другое", – написала Супрун.

"То, что от бригад "скорой" ожидают услуг семейного врача или – еще хуже – такси или соседей, – большая проблема каждого из нас. Ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры или меряет давление (с чем бы справился врач первичного звена), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах", – отметила Супрун.

В ее посте указано, что миф о приезде "скорой" только при 40 градусах у пациента распространил телеканал "112 Украина".


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