В штабе Зеленского продолжают говорить об основаниях для роспуска Верховной Рады

Политтехнолог команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что возможный роспуск Верховной Рады может состояться из-за того, что сейчас в парламенте нет коалиции. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Разумкова в эфире одного из украинских телеканалов.

“По состоянию на сегодня коалиции нет. Коалиция состоит из двух фракций. В этих фракциях не хватает депутатов, то есть их там меньше, чем 226”, — заявил Разумков.

В частности, он добавил, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже неоднократно получал официальные письма и запросы с просьбой о предоставлении поименного состава коалиции.

“К Андрею Парубию обращалось миллион организаций, писали письма, просили предоставить поименный список, сколько народных депутатов входит в коалицию. Письма приходили — ответ не поступал. Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть. Есть определенные временные ограничения, Рада не может быть распущена позже, чем… Сегодня по-разному считают юристы, зачастую они склоняются, что это 27 число”, — сказал спикер штаба Зеленского.

Разумков также считает, что ЦИК якобы сознательно затягивает официальное объявление результатов президентских выборов, чтобы ВРУ назначила инаугурацию Владимира Зеленского как можно позже.

“Именно поэтому, как нам кажется, ЦИК затягивает процесс обнародования результатов, а затем Рада будет затягивать процесс инаугурации, чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена”, — заявил политтехнолог.

Кстари, ЦИК считает, что действует строго в рамках закона и предполагает огласить результаты выборов 30 апреля.

Источник: НБН



