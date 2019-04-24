Россия поставила в Беларусь некачественные нефтепродукты, это сказалось на ЕС и на Украине

Первые сообщения о некачественной нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из нефтепровода «Дружба» появились 19 апреля от концерна «Белнефтехим». Российская «Транснефть» признала отклонение в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы имеют «технический характер». По словам представителя международного трейдера, эта нефть 22 апреля, достигла НПЗ в Германии.

Источник enkorr в АО «Укртранснафта» сообщил, что эта нефть завтра достигнет Венгерского НПЗ группы MOL.

«Мы уведомили получателей нефти о проблемах с качеством еще в пятницу, однако из-за пасхальных праздников ответа на эти уведомления мы не получили. Очевидно, что реакция будет завтра, когда персонал НПЗ выйдет на работу», — сообщил собеседник в «Укртранснафте».

Источник также добавил, что в связи с резким ухудшением качества нефти, «Укртранснафта» приняла решение не накапливать ее в своих резервуары, опасаясь коррозийных процессов.

Как сообщал enkorr со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, источник загрязнения нефти выявлен в Самаре, то есть за 1,5 тыс. км от белорусской границы. Скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6–7 км в час, таким образом, потребуется не менее 8–10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе испорченную.

На фоне скандала с качеством российской нефти Беларусь рассчитывает доконца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. Об этом заявил заместитель генерального директора Белоруской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Как известно, операции с нефтеналивными грузами ведут восемь украинских портов. В отдельных из них, например в Одесском и Южном порту, есть по несколько «перевалочных» предприятий. Перевалка нефтепродуктов происходит также в Херсоне, Николаеве, Измаиле, Рени, Черноморске, Очакове.

В частности, руководство Азербайджана заверило, что всегда исполнит свой братский долг и поможет Беларуси в трудную минуту.

23 апреля, Беларусь временно остановила экспорт бензина и дизеля в Украину. При этом, как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет.

Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.



Справка enkorr

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По данным «Интерфакса», в 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ) — из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Белоруссию обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

Источник: НБН







