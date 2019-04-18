Коломойский гамбит: пешки в руках опытного игрока

Утро первого апреля было солнечным на дворе, но хмурым в умах. И совсем не смешным. Это была уже в который раз другая Украина. Эта, новая, Украина осознала, наконец, что Страна Дураков не сказка вовсе, а вполне осязаемая реальность, в которой Оруэлл и Хаксли - наивные простаки. Вопрос только в том - кто же в новом раскладе пешки, кто короли, а кто просто эгоистичные приспособленцы. И даже еще проще - вопрос в том, как мы дожили до эпохи Зеленского, и что она нам принесет.

Теория революции

Почти сто лет назад (в 1925 году) американский социолог украинского происхождения Питирим Сорокин, анализируя в своей книге "Социология революции" французскую Жакерию, восстание Уотта Тайлера, Парижскую Коммуну и русскую революцию 1917 года, все разложил по полочкам.

С его точки зрения, среди основных причин революций - обнищание, голод, государственный терроризм и война. Именно после войн, пишет Сорокин, чаще всего и начинаются революции, которые, как правило, приводят к исчезновению тормозов в поведении людей и к распаду общества: человек превращается в зверя, которому всё позволено — и убийство, и насилие и грабёж. Но главную причину революций Сорокин видит в тотальной дезорганизации власти и ее неспособности оперативно решать насущные проблемы, а родителями революций он считает бесталанных, эгоистичных и жадных правителей.

У каждой революции, считает Сорокин, есть классические этапы развития.

На первом - происходит выброс колоссальной энергии, восставшие берут власть, впадают в эйфорию от победы, сметают часть старой элиты, порождают из своей среды новую и мечтают о незамедлительных позитивных переменах. На втором этапе, в результате революционного хаоса и все той же неспособности новой власти быстро и эффективно решать насущные проблемы, наступает массовая усталость, апатия и разочарование. И начинается третий этап, так называемый термидор: перерождение революции в контрреволюцию. Власть захватывают люди, которые наводят порядок "любой ценой", а это - террор, репрессии и принуждение. И вчерашние революционеры становятся клиентами гильотины…

Практика революции

В общем, в своих оценках и раскладах социолог не ошибся: наша затянувшаяся оранжево-достойная революция яркое тому подтверждение.

В 2004 году войны не было, но было правительство, которое потеряло контроль над страной. Народ как бы отстоял новую власть, а новая власть не оправдала его надежд, поэтому случился термидор 2010 года, приход Януковича и, как следствие – впадение в очередной кризис.

2014 год - это классика по Сорокину.

На первом этапе - импотенция власти и война (аннексия Крыма и оккупация Донбасса) привели к смене власти, к частичному отстранению старых элит и частичному появлению новых. «Революция Достоинства» привела к эйфории, к завышенным ожиданиям, к бурному началу реформ и - к неспособности в итоге провести их быстро и организованно.

На втором этапе закономерно возникла усталость от военной и реформаторской риторики, жгучее разочарование от несбывшихся надежд и новое желание каких-то перемен.

И вот, первого апреля, как насмешка над пустыми надеждами и нашей неспособностью усваивать уроки истории, наступил термидор – третий этап нашей дурацкой революции.

Старые элиты воспользовались всеобщим разочарованием как никогда творчески и изобретательно.

Особенности нашей революции

Понятное дело, кроме закономерностей, у каждой революции есть свои особенности и свои осложняющие дело обстоятельства.

Нашу революцию осложнила, прежде всего, тотальная информационная война.

Сегодня кризис элит связан с потерей монополии на информацию из-за интернета и глобальных социальных сетей. С другой стороны - эти же социальные сети принесли возможность глобального контроля и воздействия на умы тех же пользователей соцсетей.

Нашу революцию осложняет информационная война, которую ведет против нас соседнее агрессивное государство. Наша революция осложняется тем, что нужно отстоять не только государство и его экономику, но и свою идентичность, и вообще вектор развития.

Кумулятивный эффект: рождение... кого?

Ну, да: Зеленский - это как раз и есть кумулятивный эффект от микса старой доброй теории с практическими особенностями украинских реалий и возможностей 21-го века.

С одной стороны Зеленский – классический лидер времен усталости и разочарования.

С другой - он яркая иллюстрация к постмодерному абсурду, когда нет больше ни устоявшихся ценностей, ни правил, ни морали, ни совести. Есть только сплошная наглая и брутальная насмешка над всем тем, что было ценным в прошлой жизни.

И, конечно: он - продукт условных социальных сетей в глобальной сети интернет. Потому что методы, которыми он захватывает мир, рождены именно в недрах виртуального мира, в недрах новой матрицы бытия, в новой информационной реальности.

Сам по себе Зеленский - ничто и звать его никак, однако, как проявление закономерностей и тенденций - явление весомое.

Сам по себе Зеленский - обычная пешка из набора таких же, но в руках опытного игрока, в точно выверенном времени, месте и обстоятельствах – пешка становится оружием против короля.

Сам по себе Зеленский - просто клоун (это не оскорбление, а констатация факта), но это клоун в начале непредсказуемого пути. Как мало кому известный капрал Наполеон. Как рядовые в свое время революционеры Ленин и Сталин. Как художник Гитлер. Как незаметный кагэбэшник Путин. Такое себе рядовое, серенькое ничто, выскочка, из которого неожиданно может вылупиться непредсказуемо жуткий монстр.

Ну, да, возможно, и не монстр, а нечто светлое и прекрасное, как, например... э-э-э... нет примера.

Игра в четыре руки

Сравнение реальной жизни с шахматной партией, конечно, чистая банальщина. Но никто еще ничего лучшего все равно не придумал, поэтому - давайте посмотрим на расклад.

Первая партия на украинской игровой доске сыграна в 2013-2015 годах в три руки: между Путиным, украинскими олигархами и разными другими внешними факторами. Во время гамбита жертвой стал Янукович, который думал, что он король, но на самом деле оказался просто пешкой. Можно сказать, что партия сыграна в ничью, так как ни один игрок не достиг поставленных в начале целей в полной мере, но и не проиграл по большому счету.

Во второй партии в 2015-2018 годах (с момента окончательного расхождения с Коломойским), в игру как полновесная фигура вступил Порошенко. Если в первой партии Коломойский и другие олигархи вместе с Порошенко играли за обезглавленную Украину, и никто ничего не проиграл окончательно, то во второй - часть олигархов понесла значительные потери. Это заставило их подумать о реванше.

И вот мы с вами наблюдаем дебют третьей, возможно, самой короткой и драматичной партии.

Игра - в четыре руки: Путин, Порошенко, Трамп с Меркель и - Коломойский как самостоятельный игрок. А Зеленский тут выглядит классической дебютной жертвой.

Однако, поскольку жизнь все же не шахматная партия, у жертвенной пешки может прорезаться и собственный голос, если она откажется от своего жертвенного статуса. Если хватит, конечно, сил и наглости. И так называемой всенародной любви и поддержки.

Конечно, у любого из перечисленных выше монстров, у которых хватило наглости взять власть, есть поклонники, которые считают их позитивными лидерами. Сегодня 70 процентов россиян ностальгирует по Сталину и его «твердой руке». Кто-то где-то любит Гитлера, в восторге от Наполеона, и преклоняется перед Путиным. Кто-то. Но не миллионы жертв. Не миллионы оставшихся, которые видели реки крови и рыдали над миллионами трупов. Не те, кто убегал из родных домов, городов, стран и до самой смерти не мог смириться с потерями.

И даже не сомневайтесь – за каждым стоял кто-то. Возможно, не все время их пребывания у власти, но в самом начале – точно.

Мы уже проходили через это. Забыли?

Три дня и три ночи

Это как перед воскресением. Или перед смертью. Совпадение с Пасхой выглядит как-то очень символически.

У нас осталось три дня на то, чтобы принять окончательное решение и перейти от дебюта к полноценной партии.

У нас осталось три дня, чтобы дать ответ гамбиту, придуманному и разыгранному Коломойским.

Или - смириться и продолжить по его сценарию...





Ирина Шевченко, Харьков

