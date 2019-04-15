Министр обороны Степан Полторак: систему ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен.

Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен - фото

Украинские ПВО стала жертвой ложной стратегии. "Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, она не была старой. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.

Он также добавил, что на сегодня Минобороны необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: "создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы: все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий", - подчеркнул Полторак .

Источник: https://nv.ua



