Курс валют

» » » Министр обороны Степан Полторак: систему ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен.

Новости

Все новости
Общество / Армия
Сегодня, 11:00
57
Версия для печати

Министр обороны Степан Полторак: систему ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен.

Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен - фото
Украинские ПВО стала жертвой ложной стратегии. "Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.

По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.

"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, она не была старой. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.

Он также добавил, что на сегодня Минобороны необходимо сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях: "создании комплексов ПВО, систем залпового огня, артиллерийских систем, современных противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы: все эти компоненты обеспечивают успех в ведении боевых действий", - подчеркнул Полторак .

Источник: https://nv.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт