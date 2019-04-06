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Сегодня, 14:30
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Продолжительность жизни в мире растет несмотря на все заболевания и экологические проблемы

В новом статистическом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается увеличение продолжительности жизни людей во всем мире, при этом сохраняется тенденция того, что женщины живут дольше. Об этом говорится в новостях ООН.

«За последние пять с половиной лет ожидаемая продолжительность жизни людей увеличилась с 66,5 года до 72 лет. Повсюду в мире женщины живут дольше, чем мужчины. Мужчин гораздо больше, чем женщин среди жертв убийств и аварий на дорогах. Мужчины чаще прибегают к самоубийствам и больше страдают вследствие сердечно-сосудистых заболеваний», - отмечается в публикации.

Авторы нового исследования отмечают, что сегодня люди живут дольше и дольше сохраняют здоровье в пожилом возрасте.

"Если еще пять лет назад в среднем в полном здравии можно было прожить до 58 с половиной лет, то сегодня крепкое здоровье сохраняется до 63 лет.

Тот факт, что женщины живут дольше, авторы нового доклада связывают отчасти и с тем, что мужчины реже обращаются за медицинской помощью.

В целом, вероятность того, что мужчина умрет от неинфекционной болезни, например, от сердечно-сосудистого заболевания в возрасте до 70 лет, на 44% выше, чем у женщины. Показатели смертности мужчин вследствие самоубийств также выше, чем у женщин", - сообщается в публикации.

Источник: Укринформ


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