В Ливии - обострение конфликта: генерал Хафтар наступает на Триполи

Совет Безопасности ООН призывает войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифа Хафтара прекратить "все военные передвижения". Об этом постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) заявил после закрытого заседания Совбеза в Нью-Йорке в пятницу, 5 апреля.

Ранее в этот же день главы МИД стран группы G7 также высказались за прекращение боев в Ливии. У этого конфликта нет военного решения, подчеркивается в совместном заявлении министров.

Силам "Ливийской национальной армии" (LNA) под руководством ливийского маршала Халифы Хафтара в пятницу, 5 апреля, удалось взять под свой контроль международный аэропорт Триполи на юге от столицы страны, - пишет Deutsche Welle. Издание ссылается на заявление спикера LNA Ахмеда Мисмари.

Мисмари уточнил, что помимо аэропорта, подразделения армии Хафтара захватили еще два населенных пункта неподалеку от Триполи.

Потери составили 5 человек убитыми.

Стоит отметить, что до этого силы Хафтара взяли под контроль районы примыкающие к Триполи - Бин-Гашир, Вади эр-Раби и Сук аль-Хамис.

Представитель "Ливийской национальной армии" Ахмед аль-Мисмари заявил в интервью РИА "Новости", что наступление на Триполи "не будет остановлено до выполнения всех поставленных задач". Он также анонсировал бои на окраинах ливийской столицы в субботу, 6 апреля.

Напомним:

4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, контролируемый международно признанным правительством Ливии. Вскоре его сторонники оказались на подступах к городу, но 5 апреля проправительственные военизированные формирования смогли оттеснить силы Хафтара. Боевые действия развернулись в преддверии запланированных на середину апреля переговоров о мирном урегулировании в Ливии под эгидой ООН.

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер".

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