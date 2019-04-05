По итогам первого квартала план поступлений в госбюджет не выполнен на 10,8%, а госдолг - снизился

План поступлений общего фонда государственного бюджета Украины в январе-марте 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или на 10,8%. Об этом заявил председатель Счетной палаты (СП) Валерий Пацкан, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы Украины, сообщает 5 апреля пресс-служба ведомства.

По его словам, госбюджет выполняется в условиях замедления роста экономики: реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в январе-феврале, по оценке специалистов СП, вырос на 1,6%.

Пацкан сообщил, что план доходов общего фонда на январь-март не выполнен на 16 млрд грн (на 8% меньше плана). Наибольшее невыполнение планового показателя налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных на территорию Украины товаров – на 9 млрд грн из-за низких темпов роста импорта и отсутствия девальвации среднего курса гривны к доллару.

План НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения в первом квартале не выполнен на 7 млрд грн из-за сокращения промышленного производства, добавил глава СП.

Кроме того, он отметил, что поступления от приватизации государственного имущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн (на 97%) меньше плана, и свидетельствует о некачественном планировании.

"О значительных рисках недополучения этих поступлений Счетная палата отмечала еще по результатам экспертизы проекта государственного бюджета. Указанное свидетельствует о существенных рисках вынужденного, как и в прошлом году, замещения недопоступлений от приватизации государственного имущества и внешних заимствований внутренними", – сказал Пацкан.

Он также рассказал, что план расходов общего фонда не выполнен на 22 млрд грн (на 9% меньше плана), больше всего по бюджетным программам.

"Вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг, при превышении поступлений от государственных заимствований над расходами на погашение государственного долга на 18 млрд грн, в январе-марте государственный долг уменьшился на 3 млрд грн. В то же время в условиях девальвационных ожиданий правительства и значительной части долга, номинированного в иностранной валюте (более 70%) и возможного замещения недопоступлений от приватизации государственного имущества заимствованиями существуют риски увеличения государственного долга", – сказал Пацкан.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита – 89,989 млрд грн.

Однако при этом в Минфине заявили о сокращении госдолга.

Государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд.

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В ведомстве отметили, что в первом квартале привлекли 112,9 млрд грн заимствований и уплатили 96,5 млрд грн в счет погашения госдолга при плане выплат 126 млрд грн.

В то же время Минфин отмечает, что обслуживание госдолга осложняется внутриполитическими процессами, негативно влияющими на возможность привлечения средств на внешнем рынке, задержка большой приватизации, а также невыполнение двух условий получения макрофинансовой помощи: законопроект с правками в Таможенный кодекс и о предотвращении отмывания незаконных доходов.

Ведомство напоминает, что 2019 год является пиковым по выплатам по погашению госдолга после реструктуризации долгов, состоявшейся в 2015 году.



