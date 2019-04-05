Курс валют

» » Петр Порошенко собирается в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

Новости

Все новости
Политика
Сегодня, 16:30
0
Версия для печати

Петр Порошенко собирается в Берлин на встречу с Ангелой Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель 12 апреля примет в Берлине президента Украины Петра Порошенко. Они обсудят внутриполитическую ситуацию в Украине и реализацию минских договоренностей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Петр Порошенко - это (действующий) Президент Украины, есть целый ряд тем, которые канцлер хочет с ним обсудить, поэтому эта встреча состоится", - сказал Ш.Зайберт, отвечая на вопрос, почему Меркель не приглашала в гости других кандидатов на пост президента Украины.

По словам представителя правительства, на переговорах речь пойдет о "двухсторонних отношениях, внутриполитической ситуации в Украине и о реализации минских договоренностей".

Источник: Интерфакс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт