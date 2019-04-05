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Сегодня, 15:30
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Совместные военные учения "Морской щит-19" начали в Черном море НАТО и Украина

Страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19".
Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

В частности, указано, что многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Источник: http://irtafax.com.ua


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