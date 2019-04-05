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Сегодня, 11:00
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Родственники погибших при крушении MH17 наконец подали в ЕСПЧ жалобу против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению два коллективных иска против России от 380 родственников погибших при крушении малайзийского «Боинга» под Донецком. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕСПЧ.

Заявителями выступили 380 родственников погибших из Австралии, Бельгии, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Канады, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании, США и Вьетнама.
Заявители утверждают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за смерти их близких. Также они считают, что РФ не выполнила свои обязательства по расследованию катастрофы и не помогала расследователям из других стран.
Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о катастрофе малайзийского «Боинга». Следователи заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, доставили из базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под российским Курском.

В Минобороны РФ не раз отвергали связь с катастрофой самолета.
В мае 2016 иск к России в ЕСПЧ подали 33 родственника погибших в авиакатастрофе из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии.

В июне 2017 года до иска присоединились еще 238 человек. В ноябре 2018 года в ЕСПЧ обратились близкие еще 55 погибших.

Источник: Зик


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