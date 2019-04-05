Зеленский требует извиниться перед ним, Порошенко - перед Украиной

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, который выдвинул требования действующему главе государства и кандидату в президенты Петру Порошенко извиниться перед ним за обвинения в пророссийских взглядах и в зависимости от Коломойского, также должен извиниться, настаивает Порошенко, но - перед Украиной.

В частности, Зеленский должен попросить прощения у православных за то, что назвал Томос «термосом», заявил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает УКРОП со ссылкой на Обозреватель.

«Мы также могли бы составить список того, за что должен извиниться Зеленский: за то, что назвал Украину порноактрисой, а Томос – «термосом», за оскорбление религиозных чувств мусульман он извинился перед Кадыровым (Рамзан Кадыров – глава Чечни), здесь он должен извиниться перед православными. И извиниться за шутки во время Майдана», – сказал Медведев.

По его словам, ответ президента «готовился довольно тщательно. Это было важное заявление – такие не делаются экспромтом, обсуждалось каждое слово». Кроме того, там была цитата, которую потом решили вырезать:

«Если Владимир Зеленский не получал $41 млрд от структур Коломойского, не пользуется его транспортом, адвокатами, охраной, если Зеленского 7 лет раскручивает не канал Коломойского, тогда звиняйте, тогда извините», – процитировал Медведев.

Этот фрагмент, по его словам, не попал в окончательную версию по двум причинам: обращение быть коротким и из-за принципиальной позиции штаба – не вспоминать политических предпосылок о дебатах.