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Сегодня, 12:00
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Выборы состоялись, но фальсификации были: полиция расследует нарушения в Донбассе

Жительница поселка Мирное нашла себя в составе членов избирательной комиссии, хотя за несколько дней до того от такого предложения отказалась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

«В Добропольское отделение полиции обратилась гражданка 1970 года рождения, она сообщила, что изучая списки членов избирательной комиссии, которые были обнародованы на месте расположения ТИК, обнаружила свою фамилию, а напротив — чужую подпись», — отметили в пресс-службе.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.

Источник: https://cn.com.ua


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