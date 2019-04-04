Фирташ жалуется на то, что "Нафтогаз" своими решениями дискредитирует облгазы

В ООО “Региональная газовая компания”, управляющей всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что НАК “Нафтогаз Украины” регулярно использует выводы проверок НКРЭКУ для дискредитации операторов ГРС.

Так, ОАО “Харьковгоргаз” отрицает заявление “Нафтогаза” о результатах проверки НКРЭКУ, распространенное 2 апреля.

В “Нафтогазе” заявили, что Харьковгоргаз устранил нарушения самостоятельно.

“Мы не впервые сталкиваемся с попытками “Нафтогаза” исказить информацию, которая распространяется в средствах массовой информации. И воспринимаем это как попытку ухудшить финансовое положение операторов ГРМ и расшатать ситуацию на рынке природного газа”, – заявили в компании.

В то же время в ПАО “Львовгаз” заявили, что не согласны со штрафами за завышенные платежки.

“На прошлой неделе НКРЭКУ приняла решение о наложении штрафа на ОАО “Львовгаз” в связи приведением газа к стандартным условиям. Однако такое решение Госрегулятора является дискриминационным по отношению к другим потребителям. Неприведение к стандартным условиям объема газа ставит в неравные условия потребителей, у которых установлены домовые счетчики или счетчики, которые приводят газ в стандартные условиях”, – заявили в компании.

Источник: https://news.finance.ua



