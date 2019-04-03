Товарооборот между Украиной и Польшей набирает обороты: он вырос до 7 млрд евро

В 2018 году двусторонний товарооборот между Польшей и Украиной вырос до 7 млрд евро, что на 600 млн евро больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Rzeczpospolita. Как отмечает издание, после резкого падения, активность польских предприятий в Украине снова набирает обороты.

В 2015 году товарооборот между странами уменьшился почти на 23% по сравнению с предыдущим годом - до 5 млрд долларов: экспорт из Польши уменьшился на 21,5%, а импорт из Украины - на 25,6%. А уже в 2018 году двусторонний обмен достиг 7 млрд евро.

Растет и польский экспорт в Украину. В прошлом году стоимость польских товаров, отправленных на украинский рынок, выросла до 4,46 миллиарда евро (с 4,26 миллиарда евро 2017 года). А импорт вырос с 2,14 до 2,56 миллиарда евро.

Рост зафиксирован, в частности, в таких сегментах: минеральные удобрения, текстильные товары, механическое и электрическое оборудование, жиры животного происхождения и изделия из металлов.

Также Украина является одним из крупнейших получателей польской пищевой продукции. Центральное статистическое управление Польши отметило более чем 20-процентное увеличение экспорта сельскохозяйственных товаров в Украину.

В последние годы в Украине вырос интерес к польским свежим овощам и молочной продукции, зерновым и мясу. Секторами потенциальных возможностей стали, например, безалкогольные напитки, кофе и сельскохозяйственная техника.

Польские эксперты предполагают, что Украина потребует значительных инвестиций в сельское хозяйство, чтобы постепенно увеличить долю перерабатывающей продукции в экспорте. Это, в свою очередь, открывает возможности для сотрудничества, например, с польскими производителями машин и оборудования для пищевой промышленности.

Источник: ЗИК



