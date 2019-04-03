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Вчера, 19:00
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Президенткой Словакии впервые в истории страны стала женщина: умная и симпатичная

Зузана Чапутова, адвокат и представитель внепарламентской партии «Прогрессивная Словакия», победила во втором туре президентских выборов в Словакии, набрав 58,4% голосов. Она стала первой женщиной на этом посту за всю историю страны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После обработки 100% бюллетеней, установили, что за Чапутову отдали свои голоса 57,4% избирателей, за ее соперника, 52-летнего заместителя главы Европейской комиссии Шефчовича, проголосовали 41,6%. Шефчович уже признал свое поражение и поздравил Чапутову с победой.

После объявления результатов она поблагодарила за доверие на словацком языке и на языках нацменьшинств - венгерском, чешском и языком народности рома.

Чапутова также пообещала отстаивать «проевропейской позицию».

Deutsche Welle отмечает, что президент страны выполняет в основном представительские функции, впрочем некоторые считают избрание Чапутовои «символом перемен в стране».

Она также участвовала в протестах против коррупции, которые начались после убийства журналиста Яна Куцияка.

Источник: Громадське


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