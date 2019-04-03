Оценка выборов в Украине украинскими и мировыми экспертами

Мир в целом дал положительную оценку украинскому политическому процессу во время первого тура выборов президента. Эксперты единодушно пришли к выводу, что, несмотря на економический и политический кризис, - в Украине демократия. Наиболее поразило всех то, что до последнего момента никто не мог знать, кто победит.

Итак, если подытожить, вот что говорят эксперты.

Впервые в истории выборов в независимой Украине подсчет голосов идет быстро и без помех.

ЦИК признала, что выборы состоялись.

В Украине есть демократия, потому что волеизъявление народа было свободным и конкурентным.

Демократичная атмосфера в Украине, что позволило провести честные и прозрачные выборы во время кризиса и в условиях ведения войны - прямая заслуга действующего президента.

Эксперты США - скорее нейтральны и в своих оценках, и по отношению к лидерам гонки.

Эксперты ЕС - тоже сдержаны, но в целом поддерживают Порошенко,

Германия. Депутат от социал-демократов, входящих в правящую коалиции, Нильс Шмид: "Главный сигнал заключается в том, что Украина может проводит демократические выборы, несмотря на войну на востоке страны. Украина не уступит ни военному, ни экономическому давлению России. Пусть это будет уроком Путину".

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Многие избиратели проголосовали не за самого Зеленского, а за честного и идеалистического президента, каким они его знают по одному из самых успешных украинских телесериалов".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

Аналитик американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд: «Как и ожидалось, Украина, похоже, провела очередные свободные, честные и конкурентные выборы».

Обозреватели американского издания The New York Times: «Тот факт, что Украина работает как настоящая демократия, хотя и беспокойная, часто упоминается как, пожалуй, самый важный аспект выборов. В отличие от «потемкинских выборов» в соседней России и Беларуси, соревнование в Украине дало избирателям реальный выбор с неизвестными результатами».

Американский профессор Майкл Макфол: «День выборов в Украине, и никто не знает, кто победит. Это демократия».

Корреспондент издания The Independent Оливер Кэрролл: «Следует помнить, что месяц назад ни один опрос не предусматривал Порошенко во втором туре. Теперь - он там, и он не собирается здаваться. Для «Зе» это был пинг-понг. Для «Поро» это всегда было вопросом жизни и смерти».

Профессор украинских студий при университетском колледже Лондона Эндрю Уилсон: "Результаты первого тура - это следствие разочарования политикой, как общемировых, так и украинских тенденций".

Ведущее периодическое издание Ирландии The Irish Times: "Успех Зеленского совпал с похожими настроениями избирателей в мире положил конец сложившейся ситуации, что привела к успеху тех в мире, кто выступал под лозунгами анти-истеблишмента, вроде Дональда Трампа или популистского движения «5 звезд» в Италии. Впрочем, Зеленский еще должен убедить избирателей, что он способен возглавить страну в состоянии войны, которая находится в эпицентре противостояния Запада и России".

Стюарт Калвергаус, глава исследовательского отдела инвестиционного банка Exotix: "Зеленский пытался подать себя большим профессионалом, организовав встречи с лидерами бизнеса. ...Ожидается, что на Зеленского будет осуществляться дополнительное давление накануне второго раунда, чтобы он все-таки выложил намерения относительно своей политики".

Журналист Павел Казарин: «Новоизбранный президент Украины в любом случае окажется под шквалом критики народа, который будет от него требовать невозможного. Кто бы ни стал президентом страны - ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Но ни одну из этих проблем президент решить не может», - считает Казарин.

По материалам СМИ