Выборы Президента "не по приколу": Тимошенко проигрывает, но не согласна

Юлия Тимошенко считает, что экзит-полы являются манипуляциями и на них ориентироваться не стоит. Она заверила, что их штаб проводит свои опросы и согласно им - именно она выходит во второй тур вместе с Зеленским, сообщает Корреспондент.net.

Во второй тур, согласно предварительным результатам, проходят известный актер и действующий президент.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, ставший лидером по данным экзит-поллов, поблагодарил украинцев, которые пришли на выборы и проголосовали "не по приколу".

Действующий президент Петр Порошенко, который также проходит во второй тур, поблагодарил избирателей, которые не остались дома, отметив, что они являются "ответственными гражданами, которые болеют за будущее своего государства".

Штаб кандидата Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях на выборах. В партии Тимошенко заявили, что сами проведут свой подсчет голосов.

Экзит-поллы у лидера Батькивщины назвали "инструментом манипуляций". По данным команды политика, она заняла второе место.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, занявшая третье место по данным экзит-поллов, считает, что она выходит во второй тур, а не действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это - абсолютно манипулятивная нечестная вещь", - заявила Тимошенко на брифинге.

Как заявил замглавы Батькивщины Сергей Соболев, Тимошенко и другой кандидат в президенты Владимир Зеленский выходят во второй тур выборов, набирая 20,9 и 27 процентов голосов соответственно.



