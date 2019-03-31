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Вчера, 12:00
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Выборы Президента Украины: явка избирателей - 63,48%. ДОПОЛНЯЕТСЯ

В Украине проходят выборы Президента. Все участки открылись в 8.00 и закроются в 20.00. Явка на 11.00 - на уровне аналогичной явки во время выборов в 2014 году, в среднем, по данным Центризбиркома, уже проголосовало около 16-18 процентов избирателей.

Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

На данный момент самая высокая явка в Кировоградской, в Черкасской и Луганской областях.

В целом выборы проходят спокойно и без существенных нарушений.

Однако, в полицию поступило 284 заявления и сообщения об избирательном процессе. Кроме того, следователи открыли три уголовных производства. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

По его словам, в основном эти сообщения касаются фактов подкупа избирателей, незаконной агитации и фотографирования бюллетеней. В то же время полицейские зарегистрировали три уголовных производства - в Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях. 

Лидеры по правонарушениям Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Харьковская области.

Выборы охраняют более 35 000 силовиков.

14:24 - Проголосовало 20% военных на Донбассе. На выборы идут пока в основном пенсионеры, молодежь ожидают к вечеру. 

15:00 - проголосовало 44% избирателей.

15:38. Нарушения на выборах: полиция получила 649 заявления, открыто 11 уголовных производств.

18:32 Выборы 2019: Полиция получила более 1 300 заявлений о нарушениях

19.00. На выборах президента Украины 2019 года системных нарушений нет, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацькая. "Есть единичные случаи, но они классические для любого хода голосования любой избирательной кампании: есть случаи фотофиксации людьми результатов своего волеизъявления, единичные случаи подвоза людей к отдельным участкам, но в целом выборы проходят в стандартном режиме", - сказала она.

20:00 - проголосовало 64% избирателей.

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