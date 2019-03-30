В МВД предупредили о наказании за нарушение законов в процессе выборов

За нарушение обращения с избирательным бюллетенем можно попасть за решетку на длительные сроки. Бюллетень нельзя показывать на избирательном участке, забирать домой или передавать.

Об этом во время брифинга МВД по работе правоохранителей на выборах, который транслировал телеканал ZIK, заявил пресс-секретарь министра МВД Иван Варченко.

«Призываю воздержаться от хулиганских действий на избирательных участках, демонстрации избирательного бюллетеня. Его нельзя показывать на избирательном участке, отчитываться перед обществом», - говорит пресс-секретарь.

Он объясняет, как из-за неправильного обращения с бюллетенем избиратель может попасть в тюрьму.

«Избирательный бюллетень - это не сувенир, его нельзя забрать домой и поместить под рамку. В противном случае вы рискуете на три года попасть под санкции статьи 158 Уголовного Кодекса Украины, то есть получить наказание в виде ограничения свободы. Если вы забираете избирательный бюллетень, чтобы осуществить «карусели», исказить волеизъявление избирателей, то есть опасность попасть в организованную группу и, соответственно, получить до пяти-семи лет за решеткой. Поэтому мы предостерегаем избирателя. Не пугаем, а напоминаем нормы законов, которые, возможно, отличаются от практики на прошлых выборах», - отмечает пресс-секретарь министра.

Иван Варченко отмечает: день выборов может стать особым соблазном нарушить законодательство.

«31 марта - это ответственный день для многих субъектов избирательной кампании. Есть соблазн осуществить массовый подкуп избирателя. Бывают такие схемы, когда, например, наблюдатели, члены участков привозят протокол результатов голосования в штабы кандидатов. Там с ними рассчитываются за проделанную работу. Сейчас нам удалось без значительных репутационных потерь пройти довольно достойно предвыборный путь. Поэтому я призываю не делать опрометчивые шаги в день выборов», - подчеркивает представитель.

Нацполиция и Нацгвардия пристально следить за соблюдением, в частности, чистоты выборов 31 марта, обращает внимание Иван Варченко.

«Из 39 кандидатов на пост президента, будет 37 недовольных результатом голосования. Мы понимаем, что какая-то часть системных команд кандидатов попытается использовать инерцию избирательной кампании для политической рекламы. Возможно, справедливое недовольство и попытки защитить, например, результаты выборы. Однако мы призываем команды всех кандидатов во время уличных массовых акций соблюдать законодательство. То же касается и граждан. Только законные действия позволят эффективно защищать права», - добавляет представитель министра МВД.



Напоминаем:

На данный момент Национальная полиция Украина расследует 222 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Сообщается, что 25 человек являются подозреваемыми в открытых производствах.

Наибольшее число заявлений о правонарушениях поступило из Киева и Киевской области. Ни одного уголовного производства по принятым заявлениям не открыто в Волынской и Херсонской областях.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018.

8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.

Источник: Гордон



