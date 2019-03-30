Все избирательные участки проверены, а силовики уже приступили к их охране

В последние дни предвыборной кампании силовики отчитались о подготовке ко дню голосования, которое состоится 31 марта. Председатель координационного штаба МВД Иван Стойко заверил, что полицию готова молниеносно реагировать на нестандартные ситуации.

По его словам, правоохранители готовы не только выезжать на проблемные места, но и даже лететь. В то же время представитель МВД подчеркнул, что идет превентивная работа, чтоб не допустить возможных ЧП.

"Сейчас все участки проверены на фактор безопасности. Имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, запасные выходы и тому подобное. И сейчас мы все будем на своих рабочих местах и будем готовы выехать или вылететь на других средствах в любую точку Украины на ту или иную нестандартную ситуацию, если она возникнет", – сказал Стойко.

Источник: https://www.segodnya.ua



