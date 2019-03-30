Контрабанда и Одесса непредсказуемы: в порту обнаружили 36 ракет класса "земля-воздух"

Правоохранители и таможенники обнаружили в порту в Одесской области 36 контрабандных российских ракет класса "земля – воздух" для зенитно-ракетного комплекса "Печора".

"Россияне пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, при определенных манипуляциях с документацией, чтобы подорвать имидж Украины, современные ракетные комплексы Российской Федерации", - заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании правительства.

Глава ГПУ призвал правительство принять распоряжение, согласно которому ракеты передадут украинской армии. Кабинет Министров Украины утвердил соответствующее решение.

Источник: Гордон



