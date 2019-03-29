Украинская курятина - лидер экспорта на внешние рынки: мы их таки кормим

Украина в первые два месяца 2019 установила новый рекорд по поставкам курятины на внешние рынки, сообщает Ukrainian food export board. Общий объем января-февраля составил 69 тыс. т, что на 77,4% превышает показатель 2017 (36 тыс. т) и на 42,7% - 2018 (44,5 тыс. т).

Основными рынками сбыта в феврале были: Саудовская Аравия - 8,4 тыс. т, Нидерланды - 4,4 тыс. т, Словакия - 3,2 тыс. т, Азербайджан - 1,9 тыс. т, Ирак - 1,5 тыс. т, Армения - 1,3 тыс. т, Германия - 1,3 тыс. т, Молдова - 1,14 тыс. т.

Общий объем импорта птицы в январе-феврале 2019 снизился на 24% до 21400 тонн против 28400 тонн. В феврале импорт почти достиг уровня 2017 - 9,7 тыс. т общей стоимостью 3,8 млн долларов.

Основными странами поставщиками были Польша - 6,3 тыс. т (печень индюшачья мороженая, фарш мелкого помола, куриные замороженные сердца), Венгрия - 1,3 тыс. т (фарш с куриных корпусов, кожа куриная мороженая), Германия - 890 т (фарш куриный механической обвалки замороженный).

Источник: Економічна правда



