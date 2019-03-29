Курс валют

» » » На выплаты семьям, в которых трое и больше детей, в бюджете предусмотрено 2,4 млрд гривен

Новости

Все новости
Политика / Власть
29-03-2019, 13:00
114
Версия для печати

На выплаты семьям, в которых трое и больше детей, в бюджете предусмотрено 2,4 млрд гривен

Правительственная программа помощи многодетным семьям, которая предусматривает выплаты ежемесячной финансовой помощи уже с 1 апреля, полностью просчитана и обеспечена бюджетными ассигнованиями, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Программы поддержки семьи и ответственного отцовства по решению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана является одним из приоритетов работы Министерства социальной политики Украины в 2019 году.

"В рамках инициатив Правительства просчитаны возможности с 1 апреля 2019 года выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста 6 лет. Размер пособия - 1700 грн ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд грн до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены. Если семья стала многодетной в связи с рождением двойни, то помощь будут выплачивать и на второго  ребенка", - сказал Андрей Рева.

Он также сообщил, что активно внедряется и правительственная программа "Муниципальная няня", которая позволяет родителям нанимать помощника по уходу за ребенком и получать бюджетную компенсацию за расходы. С начала работы программы, сказал Рева, имеем уже 43 заявления от родителей.

Министр обратил внимание, что все это - не единственные социальные инициативы правительства. Впереди реализация программы "Громады, дружественные к детям" и программы обеспечения объединенных общин специальным транспортом для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 13 марта правительство ввело доплаты для многодетных семей. За третьего и каждого последующего ребенка каждый месяц будут выплачивать прожиточный минимум для детей до 6 лет, – 1700 гривен.

Источник: Цензор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт