На выплаты семьям, в которых трое и больше детей, в бюджете предусмотрено 2,4 млрд гривен

Правительственная программа помощи многодетным семьям, которая предусматривает выплаты ежемесячной финансовой помощи уже с 1 апреля, полностью просчитана и обеспечена бюджетными ассигнованиями, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Программы поддержки семьи и ответственного отцовства по решению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана является одним из приоритетов работы Министерства социальной политики Украины в 2019 году.

"В рамках инициатив Правительства просчитаны возможности с 1 апреля 2019 года выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им возраста 6 лет. Размер пособия - 1700 грн ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд грн до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены. Если семья стала многодетной в связи с рождением двойни, то помощь будут выплачивать и на второго ребенка", - сказал Андрей Рева.

Он также сообщил, что активно внедряется и правительственная программа "Муниципальная няня", которая позволяет родителям нанимать помощника по уходу за ребенком и получать бюджетную компенсацию за расходы. С начала работы программы, сказал Рева, имеем уже 43 заявления от родителей.

Министр обратил внимание, что все это - не единственные социальные инициативы правительства. Впереди реализация программы "Громады, дружественные к детям" и программы обеспечения объединенных общин специальным транспортом для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Напомним, 13 марта правительство ввело доплаты для многодетных семей. За третьего и каждого последующего ребенка каждый месяц будут выплачивать прожиточный минимум для детей до 6 лет, – 1700 гривен.

Источник: Цензор



