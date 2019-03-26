Самый дешевый народный автомобиль в мире уже продают в Индии

На индийском рынке началась продажа автомобиля Bajaj Qute, который считается самым дешевым в мире. Для его приобретения индийский автолюбитель должен заплатить 263 тыс. рупий, что составляет около 3,8 тыс. долларов.

Cерийный выпуск Bajaj Qute начался еще в 2015 году, однако эти машины поставлялись только на экспорт, так как юридически модель считалась квадроциклом, а в индийских единых правилах для самодвижущихся транспортных средств такая категория транспортных средств отсутствовала.

В 2017 году Министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог Индии опубликовало проект поправки, которая допускает эксплуатацию и продажу квадроциклов в стране. Проект был принят в июне 2018 года, а в силу он вступил только сейчас. К слову, в Украине Bajaj Qute тоже уже появился.

Длина Bajaj Qute составляет 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1652 мм. Автомобиль оснащен миниатюрным одноцилиндровым двигателем мощностью 13 л. с. Машина способна развить максимальную скорость 70 км/ч, но при условии, что в ней будет находиться только один водитель без пассажиров и багажнике не будет дополнительного груза.

Расход топлива на 100 км не превышает 3 л. В стандартную комплектацию Bajaj Qute входит аудиосистема с двумя динамиками, шторки с молнией на окнах дверей, кожаные кресла и литые диски.

Предполагается, что многие жители Индии начнут пересаживаться со своих мопедов на эти машины. Однако это проблематично. Для бедных индийцев машина все же оказалась слишком дорогой, а для обеспеченных покупателей — не очень комфортной.

Источник: НБ



