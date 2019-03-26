Маск анонсирует продукт Neuralink, который подключает мозг человека к компьютеру

Человечество не будет уничтожено искусственным интеллектом, как предсказывают футурологи, зачем уничтожать добровольного раба? Недавно появилась новость о том, что Маск готов анонсировать новый продукт Neuralink, который сможет беспрепятственно соединять людей с компьютерами, давая нам шанс стать симбиотиком с искусственным интеллектом.

Он утверждает: поскольку мы уже практически подключены к нашим телефонам, мы уже киборги. Мы просто не настолько умны, как могли бы быть, потому что связь между мозгом и компьютером еще не идеальна. Эта новация открывает безграничные возможности для человека.

Мы сможем получать моментально из глобальной сети любую необходимую информацию, без гаджетов управлять умным домом, автомобилем и даже самолетом одной лишь силой мысли. Ну как мысли, нейронными импульсами вашего мозга.

Получение знаний станет похожим на установку новой программы на ваш гаджет сегодня. Выбираете в меню и загружаете. Упростятся многие процессы жизни, совершение покупок, выполнение рабочих задач, планирование, проектирование, дополнительная реальность, путешествия в виртуальных мирах, взаимодействие со всеми элементами электронного правительства.

Эта новация открывает безграничные возможности. Говорят, мы даже сможем конкурировать с искусственным интеллектом. Общение друг с другом, независимо от расстояния, так же не потребует гаджетов. Достаточно будет мысли и доступа в глобальную сеть.

Неудивительно, что тот же Маск инициировал проект запуска 4400 спутников, которые обеспечат по всей планете доступ к скоростному интернету.

Глобальный охват означает, что Starlink может доставить интернет в недоступные места, от морских судов в горных сел.

Чувствуете связь? У вас будет прямая связь с миром через чип, расположенный в вашей голове, с любым человеком или гаджетом в мире, через систему, которую уже строит Илон. Человек сам станет таким же гаджетом.

Конечно, есть множество аргументов в пользу того, что мы станем более эффективными, это поможет многим преодолеть последствия серьезных болезней, в частности инсульт, повысит нашу конкурентоспособность с искусственным интеллектом, но при этом мы станем гаджетами, объединенными в одну сеть.

Не верите?

Человеческий мозг все еще продуктивнее суперкомпьютера. Несмотря на то, что невозможно точно рассчитать его производительность, постулируется, что человеческий мозг работает с т 1 exaFLOP, что эквивалентно миллиарду миллиардов операций в секунду.

Мозг, в отличие от компьютера, не требует питания от электрической сети, а при правильных настройках сможет осуществлять вычисления по запросу извне, как и любой другой хакнутых компьютер. Вы даже не будете об этом знать.

Этим сегодня пользуются, в частности, майнеры криптовалют. Представляете, какими будут вычислительные мощности сетевого компьютера под названием «Землянин»? А какой будет ваша жизнь и ощущение новой реальности?

Ваш мозг отвечает за все чувства и ощущения. Прямо в мозг можно будет загружать образы новой реальности, и WR очки больше не понадобятся. Это новое качество жизни и социальных процессов.

В итоге, каждый станет частью глобальной интеллектуальной сети, к которой будет подключен мозг каждого человека. И не нужно бояться искусственного интеллекта. Вы больше не будете его врагом, ему не нужно будет уничтожать человечество, оно станет послушным инструментом, подключенным своим мозгом к глобальной сети. А технология, с которой мы начали сегодняшнюю "паранойю", по словам Маска, эффективно заработает уже в ближайшее десятилетие.

Осталось недолго. Зачем это Маску, никто не знает...

Источник: НВ



