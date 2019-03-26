Курс валют

» » » Садоводы Прикарпатья решили восстановить заброшенные и уничтоженные виноградники

Новости

Все новости
Потребрынок / Ивано-Франковск
Вчера, 20:00
92
Версия для печати

Садоводы Прикарпатья решили восстановить заброшенные и уничтоженные виноградники

Ивано-Франковские садоводы массово возвращаются к выращиванию подзабытой культуры - винограда. Так, в клубе «Виноградари Прикарпатья» состоялся семинар, где виноградари усовершенствовали свои навыки по защите лозы от болезней и вредителей, сообщает Kurkul.com со ссылкой на Голос Украины.

Хозяева уже начали весенние работы. Погоду не предусмотришь, поэтому приходится балансировать между необходимостью снять защитное покрытие из кустов и риском обморозить их. К сокодвижению формируют кусты, проводят другие агротехнические мероприятия.

В клубе «Виноградари Прикарпатья» состоялся семинар, где мастера усовершенствовали свои навыки по защите лозы от болезней и вредителей. Его провела известная виноградарка Мирослава Романюк. Она отметила, что лоза перед цветением должна быть защищена, удобрена необходимыми макро- и микроэлементами, аминокислотами, насыщенна влагой.

Также на семинаре отметили, что Ивано-Франковщина активно возвращается к массовому выращивания винограда. Полки на выставках и ярмарках ломятся от разных сортов, выращенных местными умельцами.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ОПРОС
За кого вы проголосуете на выборах президента Украины?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт