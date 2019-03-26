Садоводы Прикарпатья решили восстановить заброшенные и уничтоженные виноградники

Ивано-Франковские садоводы массово возвращаются к выращиванию подзабытой культуры - винограда. Так, в клубе «Виноградари Прикарпатья» состоялся семинар, где виноградари усовершенствовали свои навыки по защите лозы от болезней и вредителей, сообщает Kurkul.com со ссылкой на Голос Украины.

Хозяева уже начали весенние работы. Погоду не предусмотришь, поэтому приходится балансировать между необходимостью снять защитное покрытие из кустов и риском обморозить их. К сокодвижению формируют кусты, проводят другие агротехнические мероприятия.

В клубе «Виноградари Прикарпатья» состоялся семинар, где мастера усовершенствовали свои навыки по защите лозы от болезней и вредителей. Его провела известная виноградарка Мирослава Романюк. Она отметила, что лоза перед цветением должна быть защищена, удобрена необходимыми макро- и микроэлементами, аминокислотами, насыщенна влагой.

Также на семинаре отметили, что Ивано-Франковщина активно возвращается к массовому выращивания винограда. Полки на выставках и ярмарках ломятся от разных сортов, выращенных местными умельцами.



