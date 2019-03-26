Таки не все у нас пропало: возможность существенно увеличить добычу газа в Украине есть!

Компанией ДТЭК Нефтегаз достигнуты самые высокие для Европы темпы разработки месторождений. Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз, крупнейшей частной газодобывающей компании страны, рассказал о результатах прошедшего года и планах на текущий, об аукционах и почему 2,5% роста отрасли – неплохой результат.

Нефтегаздобыча, добывающий актив ДТЭК Нефтегаз – №1 налогоплательщик среди частных добывающих компаний с суммой отчислений 6 140,8 млн грн.

Активная стадия бурения с максимальным наращиванием темпа отбора углеводородов в Украине пришлась на период, когда в целом добыча в отрасли падала. Несмотря на такую стагнацию, ДТЭК системно инвестировала в свое развитие, благодаря чему удалось продемонстрировать внушительный положительный результат. За 4 года компания увеличила добычу газа более чем в 3 раза – с 500 млн куб. м в 2013 г. до более 1,6 млрд куб. м газ в 2016 г. и стабильно, в рамках программы освоения действующих активов, ежегодно сохраняет этот показатель.

По итогам 2018 года отрасль показала всего 2,5% рост. Это немного, но важнее то, что отрасль третий год подряд показывает рост, и это позитивный тренд, ожидания всегда должны быть реалистичными и на чем-то основываться.

Украинской газодобывающей отрасли нужны системные процессы, которые приведут к устойчивому, а не ситуативному развитию: системные инвестиции, постоянный приток современных технологий и экспертизы. Нужна последовательность и комплексность. Если какой-то из этих элементов отсутствует – результата не будет.

Отрасль до сих пор не использовала все внутренние возможности для развития. Сегодня в Украине уже созданы все условия для реализации совместных проектов с привлечением внутренних инвестиций. Соответственно: если все игроки рынка объединят усилия и продолжится комплексная реформа, то отрасль – с учетом ее инертности – продемонстрирует более внушительные результаты уже в ближайшие годы.

Так что - давайте наберемся терпения…

Источник: НБ



