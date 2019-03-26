Госдолг Украины медленно, но стабильно сокращается

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале текущего года сократился на 0,02% - до $ 78,24 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 28 февраля, которые опубликованы на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что совокупный долг составлял 2,11 трлн грн. Месяцем ранее государственный и гарантированный государством долг был на уровне 2,17 трлн грн ($ 78,25 млрд).

Общий размер прямого госдолга на конец февраля текущего года составил 1,82 трлн грн ($ 67,42 млрд) против 1,86 трлн грн ($ 67,25 млрд) месяцем ранее.

Прямой внешний госдолг Украины в феврале по сравнению с январем сократился на 2,9% - с 1,1 трлн грн ($ 39,70 млрд) до 1,07 трлн грн ($ 39,63 млрд).

Внутренний госдолг уменьшился на 1,9% - с 764,6 млрд грн до 750 млрд грн. Но в долларовом эквиваленте вырос на $ 0,24 млрд - $ 27,79 млрд против $ 27,55 млрд.

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 292,1 млрд грн ($ 10,8 млрд), что на 3,34% меньше по сравнению с январем текущего года (305, 36 млрд грн, или $ 11 млрд).

Источник: ЗН



