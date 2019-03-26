Тарифы на газ: снизить нельзя повысить

МВФ давно требует от Украины либерализовать газовый рынок, но правительство в ступоре, не знает, что делать и потому - не спешит с решениями. А тем временем мировые цены на газ падают, что приводит экспертов к тихой паникие.

Полтора года премьер-министр Владимир Гройсман отказывался выполнять обязательства Украины перед МВФ и повышать цену на газ до рыночного уровня. В октябре 2018 на этот мучительный шаг пришлось пойти: правительство повысило плату на топливо на 23,5%, а переход на рыночную цену должен состояться с 2020 года.

В марте 2019 глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сделал премьеру неожиданное для широкой общественности предложение: перейти на рыночную цену раньше. Это позволило бы убить двух зайцев: перейти на рыночную цену и не повышать тарифы.

Несмотря на, казалось бы, привлекательность такого предложения, Гройсман Коболеву отказал. Почему он так поступил, и какие факторы повлияют на цену на газ в 2019 году?

В программе сотрудничества Украины с МВФ прописан такой план: с 1 января 2020 года "Нафтогаз" будет продавать газ для населения и промышленности по рыночным ценам. С 1 мая 2019 цена должна быть скорректирована до уровня "80% от базовой рыночной цены".

НАК закупила партию словацкого газа по цене, эквивалентной 5981 грн за тыс куб м. с учетом НДС и с расходами на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне около 8380 грн за тыс куб м.

"Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей (ПСО) цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО", - написал Коболев в письме к премьеру, который оказался в распоряжении ЭП. В связи с этим Коболев предложил отменить ПСО (Public Service Obligation, специальные обязательства по продаже газа для нужд населения) досрочно, с 1 апреля.

В тот же день премьер Гройсман отреагировал на появление письма в СМИ. "Правительство ограничило цену на газ. Она не может быть выше 8,55 грн за куб м. Если" Нафтогаз "сможет продавать газ дешевле, я полностью это поддерживаю", - сказал премьер.

Однако предложение Коболева об отмене ПСО, глава правительства отверг, отметив, что "там может быть ловушка".

"Они нам предлагают отменить ограничения в 8,55 грн. Если мы отменим это ограничение, то завтра" Нафтогаз "может продавать газ уже не по этой цене, а по цене в 10 грн или 11 грн, например", - отметил он.

На следующий день Гройсман объявил, что собирается поручить "Нафтогазу" и Минфину начать переговоры с МВФ о возможности снижения цены на газ. По информации источников издания, и Минфин, и МВФ находятся в ожидании поручения премьера.

Теоретически такой шаг мог бы устроить МВФ. Кредитор годами требует установить рыночную цену на газ и либерализовать рынок. Однако не все так просто: украинская сторона пока не желает форсировать газовый вопрос.

На стоимость газа существенно влияет сезонный фактор: перед отопительным сезоном цены растут, после него - падают, объясняет аналитик компании Dragon Capital Денис Саква. В 2018 году цена выросла почти на 70% с минимального уровня.

Руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU Александр Мартыненко говорит, что с января 2019 цены на газ на ключевых европейских хабах упали более чем на 26%.

По его словам, в 2019 году дополнительными факторами снижения цен на газ стали существенный рост поставок сжиженного газа из США и России, а также смещение Китаем основного объема зимних закупок на последний квартал года.

И все же в Украине снижение цены на газ является политической нецелесообразностью.

Эксперт говорят вот что. Возможная скидка напоминает какие-то неадекватные соревнования в предложениях, кто на сколько снизит цену. Если мы сейчас снизим цену на газ, то первый эффект, который у нас будет, - это незначительное снижение цены. Затем этот тренд сломается, и цена пойдет вверх. Дело в том, что "потом" - это накануне парламентских выборов, а успешная предвыборная кампания и рост цен на газ - вещи несовместимые.

А еще - в переговорах может возникнуть другой аспект: обязательства соблюдать рыночные правила в будущем, когда ситуация на внешнем рынке станет менее благоприятной. А это может оказаться более проблемным моментом для украинской стороны.

Поэтому - цену не снизят, но и повышать в этом году больше не планируют, что тоже, в принципе, неплохо.

Источник: ЕП



