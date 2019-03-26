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Вчера, 14:00
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Сатиновые платья - самые модные: бабушки удивлены

Фэшн-эксперты определили новый весенний тренд в женской одежде - сатиновое платье. Бабушки, которые в свое время шили из сатина разве что наволочки на подушки - поражены уловками моды. Но стилисты неумолимы.

Сейчас такие платья можно увидеть не только в коллекциях ведущих брендов планеты, но и в гардеробах главных модных инфлюенсеров. В тренде - как макси платья из сатина или атласа, так и дерзкие мини.

Не менее актуальны платья-халтер с американской проймой, а также наряды в стиле 80-х.

«Сатиновые и атласные платья, которые вызывают прочные ассоциации с платьями подружки невесты из 80-х, сегодня переосмыслены лучшими дизайнерами планеты и популярными брендами», - говорят эксперты.

Они также добавляют, что при выборе модного платья этой весной следует отдавать предпочтение легким тканям и комфортным моделям: «Вместо тяжелого атласа следует выбирать более легкие ткани. Это позволит придать образу современной кокетливости и избежать ощущения душного дискомфорта», - добавляют модные эксперты.

Источник: СтильНВ


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