Юрий Мушкетик отпраздновал 90-летие: написал более 50 романов и повестей

Писателю Юрию Мушкетику - живому классику украинской литературы - исполнилось 90 лет. Его читали все, кому во времена СССР не были безразличны украинский язык и вообще украинская литература. Он писал современный городской роман, фантастику и исторические произведения, говорится в сюжете ТСН.

Творчество писателя составляют более полусотни романов и повестей.

Бывший руководитель Союза писателей Украины продолжает печататься до сих пор.

Живет Мушкетик на писательской даче в Конча-Заспе, именно туда едут гости поздравлять его с днем ​​рождения.

Автор начал писать еще в 1950-х, когда был студентом. Первый рассказ напечатали в "Барвинка" неожиданно. За первый гонорар купил костюм.

Он писал об исторических событиях, о своих современниках. Руководил Союзом писателей Украины и в советское время, и во времена независимости. Печатается и сейчас.

В советское время судьба была к нему снисходительна, хотя сам писатель считает, что тогда было непросто. Историческую фигуру казака Семена Палия он обрисовал в духе тогдашней идеологии.

"Сейчас бы я такого уже не написал. Я не скажу, что я ложь написал даже", - признается автор. И добавляет, что очень многое не мог себе позволить из-за цензуры - и реальной, и собственной.

"Каждый писатель сам себе цензор был, боялся", - признает он.

Вспоминает, когда возглавлял журнал "Днепр" и руководил союзом писателей - цензоры доходили до абсурда, тем не менее в журнале как-то умудрялись печатать и диссидентов.

"Мы под псевдонимом печатали Стуса, Светличного, Сверстюка", - говорит он.

Храбрецом писатель себя не называет, однако и выговоры, и увольнение с работы тоже не считает заслуживающими внимания репрессиями.

"Позади много лет, впереди мало, и думаю, что я жил честно, это самое главное", - признается он.

Издатель утверждает, что произведения Мушкетика до сих пор популярны.

"Важные для нашего рынка книги о том, что происходило в советские времена в литературном обществе", - говорит директор издательства Александр Красовицкий.

В свои 90 Мушкетик радуется гостям и с удовольствием раздает автографы.

"Написал я много, что-то уже умерло, что-то умирает, что-то продержится во времени", - заключает он.

Лучшие романы Юрия Мушкетика: "Семен Палий", "Гетманское сокровище", "Яса", "На брата брат", "Смерть Сократа", "Белая тень", "Съешь сердце льва" и другие.



