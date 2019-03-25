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Вчера, 20:00
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США наконец признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп «подписывает декларацию о признании суверенитета Израиля над спорными территориями Голанских высот», - говорится в сообщении агентства Reuters.

Церемония подписания состоялась в Вашингтоне, во время встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

С 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, они постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанским высотам не являются легитимными.

21 марта Трамп выступил за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Позже Турция, Россия и Иран осудили предложение Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля и назвали его "двойными стандартами, учитывая ситуацию с аннексией Крыма. Трамп и его окружение отвечают, что это разные ситуации и их нельзя сравнивать.

В июле на территории Голанских высот наблюдалось первое за шесть лет обострение. Сирийский самолет углубился в воздушное пространство Израиля на два километра, был перехвачен и сбит противовоздушной обороной Израиля.

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