На политической карте планеты появился новый политический блок. Цель - урегулирование венесуэльского кризиса

Лидеры восьми стран - Чили, Колумбии, Бразилии, Перу, Эквадора, Аргентины, Парагвая и Гайаны - 22 марта образовали политический блок с названием PROSUR и подписали совместную декларацию о создании "регионального пространства координации и сотрудничества" для урегулирования венесуэльского кризиса. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

Авторами идеи и вдохновителями стали Чили и Колумбия. Лидеры этих стран отмечают, что блок PROSUR создан для урегулирования кризиса в Венесуэле в противовес блоку UNASUR который "уже себя исчерпал".

Документ о создании нового блока подписали на саммите в чилийской столице Сантьяго. В Чили не пригласили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, зато там присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Отсутствовали также президент Боливии Эво Моралес - близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.

По словам организаторов, новый блок открыт для любого государства, независимо от его идеологии. Он создан для сотрудничества буквально во всех сферах - от энергетики и инфраструктуры до борьбы с преступностью.

Напомним, за время президентства Мадуро Венесуэла превратилась в экономически отсталое государство, в котором подавляется свобода слова и оппозиция, и которая попала под ряд санкций. На фоне массовых беспорядков глава парламента и лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил Мадуро "узурпатором", а себя - временно исполняющим обязанности президента.

Страны мира разделились во взглядах на то, кто "легитимный" президент Венесуэлы. А тем временем, из-за анонсированных поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу, Мадуро привел в полную боевую готовность армии и перекрыл границы с соседними странами.

Источник: Синьхуа







