Облгазы Фирташа заплатят штраф за необоснованное увеличение сумм в платежках пользователей

На операторов ГРС "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" наложили штрафы в размере по 850 000 гривен. Об этом сообщила в Facebook Оксана Кривенко, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Нацкомиссия рассмотрела вопрос нарушения облгазами лицензионных условий по распределению природного газа и установила осуществления незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа.

"Эти объемы были включены в объемов производственно-технологических потерь и предусмотренные тарифом. То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", - отметила Кривенко.

НКРЕКП обязала облгазы до 5 апреля привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства и пересчитать платежки.

Нацкомиссия попросит Антимонопольный комитет провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленные в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

Продолжаются проверки других операторов ГРМ.

ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, уже заявила ранее, что облгазы не согласны с выводами проверок НКРЕКП и обжалуют их.

Напомним

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений в платежках за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе - около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

Источник: економічна правда



