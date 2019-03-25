Донбассу грозит экологическая катастрофа: регион может остаться без питьевой воды

Из-за деятельности оккупационной власти в Донбассе, Украина может стать первой страной Европы, в которой дефицит питьевой воды станет причиной миграции «экологических» беженцев.

Донбасс традиционно является вододифицитной зоной. Более 300 населенных пунктов региона обеспечиваются водой благодаря искусственно созданному каналу «Северский Донец-Донбасс», который поставляет воду из единственной большой реки - Северского Донца (водозабор в районе Славянска, захватить который в 2014 году оккупанты пытались первым) и подается через систему каналов и насосных станций по всей области. С момента его запуска, обслуживанием канала занимается государственное предприятие «Вода Донбасса».

Война и оккупация части региона существенно внесли коррективы в ситуацию с водоснабжением. Затопление шахт неизбежно приводит к загрязнению вод, а оккупационная власть делает все, чтобы работа канала была остановлена. Еще в июне 2014 года в результате обстрела на территории насосной погибли два сотрудника компании и канал был остановлен впервые за всю его историю.

В течение последующих лет из-за повреждения во время обстрелов канал «Северский Донец - Донбасс» неоднократно был остановлен на разных участках. Это касается и участков, где точно не происходили военные действия, и аварии и обстрелы могли иметь только характер диверсий.

Несмотря на то, что лидеры ОРДЛО продолжают винить в таких диверсиях украинскую сторону, Украина не прекратила подачу воды, что, похоже, не входило в планы оккупантов. Они перешли к «плану Б»: исключить водоснабжения внутри оккупированной части Украины.

В прошлом обеспечение работы канала и его многочисленных насосных станций осуществляли работники кампании «Воды Донбасса». Ремонт и поддержание бесперебойной работы канала обеспечивался уплатой коммунальных услуг городами Донецкой области.

С момента «провозглашения» «ДНР», оккупированная часть Донецкой области начала накапливать задолженность. Кроме того, власти «ДНР» искусственно создали задолженность зарплаты в пределах самой самопровозглашенной республики. Это привело там к массовым увольнениям коммунальщиков.

В итоге: собственные источники воды опасно загрязнены, работа единого внешнего источника не оплачивается, провоцируя Украину к прекращению подачи воды; обслуживающий персонал в пределах самой «ДНР» освобожден и наконец во многих местах сам канал и насосные станции повреждены обстрелами.

В городах ОРДЛО в 2018 году уже фиксировались вспышки кишечных заболеваний, вызванных некачественной водой, которую горожане набирают в редких колодцах или источниках, находящихся в пределах городов, где нет угрозы заминировании. Впрочем, такого объема воды недостаточно для того, чтобы поддерживать гигиену, мыться, смывать унитаз.

Стоит упомянуть, что конечный пункт канала - город Мариуполь на подконтрольной территории. Пренебрегая собственными жителями, самопровозглашенная «ДНР» фактически шантажирует Украину перекрыванием воды на самый большой город Восточной Украины, который размещен на подконтрольной территории. Агитаторы распространяют в Мариуполе мнение о том, что именно украинская сторона виновна в недопоставках воды через канал. Учитывая, что подача воды из канала перекрыта, с 2015 года в Мариуполе питьевая вода (сомнительного качества) подается из Старокрымского водохранилища и обходится жителям города по 24 грн за кубометр.

Такая ситуация фактически нарушает декларируемое ООН право каждого на доступ к питьевой воде, существенно играет в пользу «ДНР», где настраивают население через водный кризис против Украины, а также - провоцирует экологическую катастрофу в регионе.

Источник: http://epl.org.ua



