В Харькове впервые в Украине создадут тифлолабораторию в помощь слабовидящим детям

В Харьковском специальном учебно-воспитательном комплексе имени В.Г. Короленко, где обучаются дети с ограничениями по зрению, создают тифлотехническую лабораторию. Идея ее создания возникла после того, как учебное заведение получило в подарок принтер Брайля.

Дорогостоящее оборудование шведского производителя Index Braille AB приобрели на средства, собранные в декабре 2018 года во время международного благотворительного концерта звёзд мировой симфонической музыки «Классическая феерия».

Творческий путь музыкантов - братьев Александр и Сергей Дворниченко начинался в Харькове. Сейчас, старший - Сергей - живет и работает в Нью-Йорке, а младший - Александр - продолжает свою творческую деятельность нашем городе, работая заместителем директора Молодежного академического симфонического оркестра “Слобожанский”. Каждый год, начиная с 2012 года, братья собирают своих коллег -- именитых музыкантов Европы и Америки, для того чтобы накануне новогодних праздников дать в Харькове благотворительный концерт “Классическая Феерия”. За время существования проекта, концерты бесплатно посетило несколько тысяч детей из социально незащищенных категорий населения, а необходимую благотворительную помощь получили целый ряд детских учебных и лечебных учреждений.

С предложением собрать средства на приобретение принтера Брайля для Харьковского специального учебно-воспитательного комплекса имени В.Г. Короленко к организаторам концерта -- братьям Дворниченко, и председателю правления благотворительного фонда “Забота” Алене Ереминой обратился постоянный ведущий концертов, журналист Владимир Носков, в прошлом - выпускник УВК.

Концерт «Классической феерии», прошедший 21 декабря, с участием мировых звезд классической музыки и МАСО “Слобожанский” в большом зале ХНАТОБа, собрал 247 000 грн. На эти средства был приобретен принтер Брайля модели Everest D VS-5 шведского производителя Index Braille AB, программное обеспечения к нему, специальный шумопоглощающий шкаф и степлер для изданий шрифтом Брайля А3. “Секрет успеха проекта в том, что его поддержали сотни очень разных людей - пользователи социальных сетей, ценители музыки, музыканты, журналисты, политики представители власти и бизнеса, – рассказывает председатель правления благотворительного фонда «Забота» Алена Еремина. – Также для нас очень важно, что в благотворительном концерте принимали участие и воспитанники интерната, и тоже внесли вклад в общее дело». А музыкант Александр Дворниченко заметил, что главная цель проекта «Классическая Феерия» - дать возможность детям приобщится к классической музыке в исполнении мастеров мирового уровня, а его успешная реализация – пример того, как музыка объединяет людей и вдохновляет делать добрые дела для детей.

Также, поднятая в ходе проекта тема адресной помощи УВК им. Короленко, получила продолжение. Уже после концерта нашлись благотворители, которые купили 3D-принтер и добавили необходимые средства для приобретения компьютера. Наличие этого оборудования, позволило осуществить давнюю мечту педагогического коллектива учебного заведения -- создать тифлотехническую лабораторию. Кроме принтера в ней будет размещаться компьютер и 3D-принтер. По мнению администрации, это позволит организовать пространство, где специалисты школы смогут эффективно решать множеством задач, с которым сталкиваются учителя в учебном процессе, в первую очередь -- печатать для слабовидящих детей методические материалы, учебники, ноты и даже создавать объемные наглядные пособия. «В Украине подобной лаборатории нет, -- утверждает директор УВК Александр Белоусов. – Создать такую лабораторию мы мечтали давно. И вот, благодаря благотворительному проекту “Классическая феерия”, мы смогли ее осуществить А откроется лаборатория сразу после весенних каникул”.

Инженер-программист УВК им. Короленко Артем Шевченко уже работал на подобной технике и утверждает, что модель Everest D VS-5 имеет ряд существенных преимуществ - поддерживает украинский язык, значительно быстрее печатает и, что немаловажно, она значительно проще в освоении и эксплуатации. А учительница математики Ольга Мацкевич отмечает, что принтер Брайля, который может преобразовывать обычные тексты в тексты шрифтом Брайля, появился очень своевременно, ведь впереди у школьников ЗНО: “Тесты шрифтом Брайля раньше мы делали вручную, что долго и трудоемко. А они очень нужны детям для качественной подготовки к внешнему независимому оцениванию. Теперь же мы сможем их просто распечатывать. Кроме того, теперь незрячие дети могут знакомиться с научно-популярной литературой шрифтом Брайля, а она важна для расширения кругозора и помогает сделать уроки более интересными”.

Также, предметом для радости и учителей, воспитанников интерната и музыкантов -- участников “Классической Феерии” является то, что на принтере можно печатать ноты, а занятия музыкой всегда были важной частью жизни учащихся. С 1991 года при учебно-воспитательном комплексе действует филиал детской музыкальной школы № 13 им. Н. Коляды. На базе филиала 120 незрячих детей осваивают более 20 музыкальных инструментов, сформирован детский хор и хоровой коллектив «Классик», ансамбль народных инструментов «Слобожанські візерунки», оркестры шумовых инструментов: «Промінці» и «Пульс». Руководитель хора «Классик» Людмила Бондаренко говорит, что занятия музыкой очень важны для личностного развития учеников. «Почти у всех наших детей абсолютный слух. А еще они, хотя и кажутся спокойными и уравновешенными, очень чувствительные. Музыка как бы раскрывает их чувства и помогает рассказать о них. Для незрячих детей именно музыка делает окружающий мир ярким и красочным».

Напомним, что концерт «Классическая феерия» состоялся в ХНАТОБ им. Н. В. Лысенко 21 декабря. 1000 мест в зрительном зале были отданы детям-сиротам, воспитанникам интернатов, детям из социально незащищенных категорий населения. Остальные места поступили в продажу. В концерте приняли участие звезды мировой классической музыки, выступающие на лучших сценах по всему миру: Ласло Фенио (Германия) – один из лучших виолончелистов мира, Даниил Австрих (Германия) – скрипач, который играет в квартете “Микеланджело”, Александр Дворниченко (Украина) – альтист, заместитель директора МАСО «Слобожанский», создатель проекта «Классическая феерия», Сергей Дворниченко (США) – кларнетист, лауреат множества конкурсов в США и Европе, Арутюн Чколян (Армения) – музыкант мульти-инструменталист, специализирующийся на армянских народных духовых инструментах, таких как дудук, зурна и другие. А также Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский», которым дирижировал заслуженный деятель искусств Украины Юрий Яковенко.

Источник: PR-агентство“Bagels & Letters



