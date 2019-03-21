Что угодно из чего угодно способен напечатать 3D-принтер, который создали в Днепре

Европейские компании уже выстраиваются в очередь: новый украинский принтер позволяет в десятки раз снизить стоимость печати, повысить качество изделий, а главное — сделать технологию доступной украинскому бизнесу, мелким производствам и независимым конструкторам.

Конструкторы из Днепра создали уникальный 3D-принтер, который умеет печатать практически из любых материалов детали высокой сложности, которые затем можно использовать в медицине, авиа- и ракетостроении, автомобилестроительных отраслях и других отраслях.

По словам основателя компании Сергея Аджамского, аналогов устройству в Украине нет, а западные принтеры, как и отпечатанные на них детали, обходятся в десятки раз дороже.

Аджамский основал компанию ALT (Additive Laser Technology) летом 2018 года. С тех пор команде, как утверждает сам Аджамский, удалось привлечь несколько клиентов — украинские и европейские компании.

«В мире существует всего несколько компаний-гигантов — General Electric, EOS, DMG, владеющих данной технологией печати из металлов. Стоимость их 3D-принтеров исчисляется миллионами евро, использование стороннего сырья (металлического порошка) ограничено производителем, а передача технологии запрещена. Все это ограничивает массовое использование 3D-печати металлами», — рассказывает Аджамский.

Его команда разработала собственную технологию 3D-печати и собрала принтер — дешевле и практичней. В отличие от аналогов, 3D-принтеры ALT позволяют работать с любыми металлами и даже металлическими сплавами, которые можно готовить прямо во время печати, совмещая разные порошки.

По словам Аджамского, подобное оборудование очень дорогое из-за применяемых иттербиевых лазеров и целого ряда сложнейшей автоматики. Самый дешевый аналог в Европе стоит от $ 500 000. Принтер ALT можно купить чуть более чем за $ 100 000. При этом украинское оборудование компактней и потребляет меньше мощности.

«Наш принтер легко транспортируется, его можно установить практически в любом помещении и даже офисе», — утверждает Сергей.

ALT поставляет принтеры «под ключ» — с полным комплектом вспомогательного оборудования и расходниками, а также готов консультировать по созданию макетов и проектных решений. Однако, учитывая, что потенциальных заказчиков такого дорогостоящего оборудования в Украине очень немного, компания зарабатывает и тем, что отпечатывает на заказ детали.

«По номенклатуре деталей — это, как правило, запчасти для авиационной техники, машиностроения, ядерной энергетики. В ближайшее время планируем запустить печать тазобедренных суставов для нужд нашей медицины», — говорит Аджамский.

Например, на таком принтере можно напечатать титановые импланты костных тканей, части турбореактивных двигателей в авиации — лопатки турбин или форсунки ТРД для Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и COMAC C919, двигателей для ракет носителей и др.

Работает принтер методом послойного лазерного плавления и позволяет выплавить элемент практически любой сложности.

Также, ранее сообщалось, что американские ученые разработали самый быстрый в мире 3D-принтер, который работает в десять раз быстрее предшественников.

Инженеры изменили несколько механизмов внутри и около печатной головки, а также добавили лазер для ускоренного плавления пластикового сырья. В результате получился аппарат FastFFF, который может за несколько минут напечатать то, на что у обычного 3D-принтера уходит час.

Источник: https://golos.ua



