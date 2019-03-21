Операция на мозге - хирург был за три тысячи километров от пациента

В Китае хирурги, находясь в провинции Хайнань, успешно провели удаленную операцию на мозге пациента, находящегося от них за три тысячи километров, в Пекине, с помощью технологий 5G. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Операция была произведена с микронной точностью при помощи компьютера, подключенного к сети 5G.

Как сообщает агентство, врач имплантировал в мозг пациента специальный нейростимулятор, который обеспечивает сигналы, контролирующие движения человека.

По словам медиков, операцию удалось произвести, поскольку в 5G отсутствуют недостатки в виде торможения видео и задержки ответа пульта управления, которые имели место в 4G.

Китайские ученые надеются, что в будущем удастся распространить сеть 5G на большое количество больниц, чтобы проводить больше удаленных операций.

Также, напомним, 16 января сообщалось, что Китай предоставит Украине техническую помощь в виде современного медицинского оборудования. На подписание соответствующего соглашения Кабмин уполномочил первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Источник: https://golos.ua



